Essevee reageert op zware uithaal van Leye, die zegt: "Ik speel geen minuut meer voor de club en ze zullen geen cent krijgen voor mij"

FDZ

22/06/17 - 20u20 Bron: essevee.be

Mbaye Leye sprak vandaag met de pers. © photo news.

Het zit er bovenarms op tussen Essevee en zijn spits Mbaye Leye. "Ik speel geen minuut meer voor Zulte Waregem", aldus Leye in een interview dat morgen verschijnt in Het Laatste Nieuws. "En ze zullen geen cent krijgen voor mij. Ik ben zelfs bereid om in de Z-kern te trainen. Zo vastberaden ben ik", spreekt de Senegalees harde taal. Op haar website heeft Zulte Waregem gereageerd op de forse uitspraken van de spits.