Zulte Waregem heeft Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka beet: "Hopelijk pak ik tegen Anderlecht meteen mijn eerste prijs"

Michaël Heylen en Aaron Leya Iseka spelen volgend seizoen aan de Gaverbeek. Heylen ondertekende een driejarig contract (met één seizoen optie) bij Essevee, Leya Iseka komt op huurbasis.

Heylen speelde sinds zijn veertiende bij Anderlecht, maar werd in het Astridpark nooit een absolute basispion. Er volgden uitleenbeurten aan Kortrijk (2013-2014) en Westerlo (2016-2017), nu komt er een definitieve overgang naar de Gaverbeek. "Met deze transfer sluit ik een fantastisch hoofdstuk bij Anderlecht af", aldus Heylen op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik wil Jean Kindermans en Herman Van Holsbeeck bedanken voor alle kansen die ze mij hebben gegeven. Tegelijkertijd is dit de start van een nieuw en hopelijk nog mooier hoofdstuk in mijn nog jonge carrière."



"Ik ben ongelofelijk gemotiveerd en zal er alles aan doen om hier te slagen. Eddy Cordier en Francky Dury tonen al langer dan vandaag interesse in mij. Nu is het aan mij om te tonen dat ik het waard ben om voor deze club te kunnen spelen".



Heylen en bekerwinnaar Essevee trekken op 22 juli naar het Vanden Stockstadion, waar ze in de Supercup landskampioen Anderlecht partij geven. "Ik kijk wel uit naar die wedstrijd ja, hopelijk kan ik er mijn eerste prijs pakken", stelde Heylen nog.