Francky Dury blijft trouw aan Essevee (en wordt dus géén trainer van Club Brugge)

23/05/17 - 21u31

"Wie er nog aan twijfelt: Francky Dury zal ook in het seizoen 17-18 voor de dugout in het Regenboogstadion staan", zo meldt Zulte Waregem vanavond op de clubwebsite. Dury zou in de belangstelling staan van Club Brugge om Michel Preud'homme op te volgen, maar de bekerwinnaar maakt (opnieuw) korte metten met die geruchten.

"Het voetbalseizoen 2016/2017 was buitengewoon voor Essevee met een herfsttitel én de Beker van België", zo klinkt het. "We hebben dat kunnen realiseren door hard werken, door vast te houden aan de identiteit én de visie die stabiliteit en realisme inhoudt. Maar zeker ook door het ongelofelijke enthousiasme rond deze club."



"Essevee krijgt van voetbalanalisten mooie cijfers voor het attractieve voetbal dat het elke wedstrijd opnieuw probeert te brengen. De bezieler van ons spel is onze trainer. Dat veel clubs in binnen- en buitenland maar graag met een vakman als Francky Dury willen samenwerken, mag niks verbazen. En ook onze spelers zijn erg gegeerd."



Project op lange termijn

"Maar laat het duidelijk zijn: Essevee is een project op lange termijn. Er is de voorbije jaren een professionele structuur neergezet met een nieuwe Raad van Bestuur die ervoor zorgt dat de club gedragen is door regionaal kapitaal en duurzaam kan blijven groeien."



"Zulte Waregem staat aan de top in België op vlak van trainingsfaciliteiten. Het stadion ondergaat stapsgewijs een metamorfose. Het Regenboogstadion is een plek waar fans en partners graag zijn op wedstrijddagen maar ook daarbuiten. En sportief is de voorbije 5 jaar liefst 4 keer play-off 1 gespeeld, waar de plaatsen steeds duurder worden. "



Dubbele functie

"Wie er nog aan twijfelt: Francky Dury zal ook in het seizoen 17-18 voor de dugout in het Regenboogstadion staan. Vanuit zijn dubbele functie van trainer-sportief directeur werkt Francky Dury de komende weken samen met algemeen manager Eddy Cordier om opnieuw een sterk team samen te stellen. Een team waarmee Essevee met ambitie de competitie en Europa in kan."



Eind april liet Essevee al weten dat er geen gesprekken zijn geweest tussen Zulte Waregem en Club Brugge. Toen benadrukte de club ook al dat Dury nog een meerjarig contract heeft en wil meewerken aan een project op lange termijn.