Door: Pieter-Jan Calcoen/Jonas Van de Veire

16/05/17 - 10u11

© belga.

AS Saint-Étienne wil Francky Dury als coach. Via tussenpersonen is er al contact geweest tussen de trainer van Zulte Waregem en het nummer 8 uit de Ligue 1. Christophe Galtier, huidig coach van Saint-Étienne, houdt het na acht seizoenen voor bekeken. Dury heeft wel nog een contract tot 2024 aan de Gaverbeek en is ook de meest geciteerde naam om Preud'homme op te volgen als coach van Club Brugge.