Zulte Waregem rondt komst Walsh af, transfer Hubert is nakende

Door: Pieter-Jan Calcoen

11/05/17 - 19u11

Sandy Walsh. © photo news.

Bekerwinnaar Zulte Waregem heeft zijn eerste transfer beet. Sandy Walsh (22) van Racing Genk tekende zopas zijn contract.

Het hing al even in de lucht, maar nu zijn ook de handtekeningen gezet: Sandy Walsh was einde contract bij Racing Genk en speelt de komende seizoenen in het Regenboogstadion. De rechtsachter tekende een contract voor drie seizoenen aan de Gaverbeek. Hij is de vervanger van Henrik Dalsgaard en moet de concurrentie aangaan met routinier Davy De fauw.