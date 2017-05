Essevee maakt nú al werk van volgend seizoen: Lokeren afgetroefd voor Walsh, Hubert in beeld

Michael Vergauwen

8/05/17 - 06u28

© BELGA.

Verrassende wending in het transferdossier van Sandy Walsh (22): de rechtsachter van Genk gaat niet naar Lokeren, maar wel naar Zulte Waregem. Ook David Hubert (29) is in beeld.

© Photo News. Het wordt stilaan traditie. Nadat Zulte Waregem Lokeren begin dit seizoen in extremis aftroefde voor de intussen alweer vertrokken Igor Vetokele, gebeurde nu net hetzelfde met Sandy Walsh. De Nederlandse Engelsman, einde contract bij Racing Genk, onderhandelde de voorbije weken met de Waaslanders. Lokeren was optimistisch over een goeie afloop, maar finaal ziet het zijn gedroomde rechtsachter toch niet naar Daknam komen. Behoudens verrassingen geeft Walsh, die bij Genk het onderspit moest delven tegen Castagne, de voorkeur aan Essevee - er is een akkoord. Hij moet wel nog fysieke en medische testen afleggen. Er ligt een meerjarig contract (hoogstwaarschijnlijk 2+1) voor hem klaar. Algemeen manager Eddy Cordier hoopt het dossier eerstdaags af te ronden.



Aan de Gaverbeek moet Walsh de vervanger van Henrik Dalsgaard (op weg naar Brentford) worden en de concurrentie aangaan met Davy De fauw. De rechtsachter past alvast in het profiel: hij is jong, maar heeft tegelijk voldoende (Europese) ervaring. Ook bezit hij het volume om de flank af te gaan en kan hij goeie voorzetten leveren - een must in het systeem van trainer Francky Dury.



Met Walsh heeft Zulte Waregem één van zijn minstens zeven gezochte versterkingen beet en mogelijk laat ook nummer twee niet lang op zich wachten. Volgens Waalse bronnen voert de fusieclub immers concrete gesprekken met David Hubert. De centrale middenvelder is op dit moment een onbetwiste titularis op huurbasis bij Moeskroen en ziet zijn contract bij moederclub AA Gent aflopen. Bij Essevee kan Hubert, die reeds het oefencomplex bezocht, het nakende vertrek van sterkhouders Soualiho Meïté en/of Lukas Lerager helpen opvangen.