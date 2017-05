Dury: "Mijn groep gelooft in een stunt"

Pieter-Jan Calcoen

6/05/17 - 10u36

De rust is teruggekeerd. Na een artikel in deze krant was er lichte nervositeit ontstaan in de kleedkamer van Zulte Waregem, maar Francky Dury heeft zijn spelers gerustgesteld.

Versterking op zeven posities: dat is waar Zulte Waregem in de komende transferperiode naar op zoek gaat, zo schreven we woensdag. Daarop vreesden sommigen in de Essevee-vestiaire meteen voor hun basisplaats. "Er stond weinig verkeerds in de krant", sprak Dury gisteren. "Ik heb het artikel wel toegelicht aan mijn spelersgroep. Zo heb ik met enkele spelers gesproken om duiding te geven - het is logisch dat we ons willen versterken -, maar ze moeten zich allerminst zorgen maken. (denkt na) Het zou net andersom moeten zijn: enkel als er géén aanwinsten zouden komen, zou ik me als speler vragen stellen."



Liever focuste Dury zich op de verplaatsing naar Anderlecht. De fusieclub wil er haar eerste overwinning van deze play-offs pakken. "Al wordt dat niet evident - wij hebben het altijd moeilijk op Anderlecht. Ik voel wel dat mijn kern gelooft in een stunt. Mijn jongens zijn allerminst uitgeblust." Dat bleek nog op Club Brugge, waar Henrik Dalsgaard zelfs zó gemotiveerd was dat hij een vliegende tackle inzette op Vormer. "Zijn ingreep was driest, maar anderzijds was de reactie van Vormer knap en raakte hij niet geblesseerd. Toch zullen we niet in beroep gaan tegen een eventuele schorsing." Een logische beslissing, want Dalsgaard, die volgende week voor de Geschillencommissie verschijnt, staat op een zucht van een definitieve transfer naar Brentford.



Tot slot kan Dury geen beroep doen op huurling Babacar Gueye, wiens seizoen wellicht voorbij is als gevolg van een knieblessure. "Jammer, want hij brengt een meerwaarde. Hopelijk kunnen we hem houden."