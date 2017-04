Zulte Waregem en Brentford hebben principeakkoord over Dalsgaard

Pieter-Jan Calcoen

30/04/17 - 11u11

© belga.

Het kan eigenlijk niet meer afspringen. Zulte Waregem en de Engelse tweedeklasser Brentford hebben een principeakkoord bereikt over een definitieve transfer van Henrik Dalsgaard. Brentford zou ruim één miljoen euro betalen voor de 27-jarige Deense rechtsachter. De speler moet wel nog medische en fysieke testen afleggen, nadien ligt er een meerjarig contract (drie of vier jaar) voor hem klaar in Engeland. Dalsgaard, die in principe in de basis start tegen Club Brugge maandagavond, scoorde in de play-offs al drie keer en is Deens international.