Engelse tweedeklassers lonken naar Dalsgaard (Essevee)

De kans bestaat dat Hendrik Dalsgaard (27) aan zijn laatste matchen bij Zulte Waregem bezig is. De rechtsachter geniet interesse uit Engeland.

Twee doelpunten op twee wedstrijden: Hendrik Dalsgaard is uitstekend aan de play-offs begonnen. De rechtsachter van Essevee scoorde zowel tegen Anderlecht als tegen Oostende. Dat is ook de buitenlandse clubs niet ontgaan. Volgens Deense bronnen zijn er meerdere clubs uit de Engelse Championship - de tweede klasse - die concrete belangstelling tonen. Het is voorlopig niet bekend om welke teams het gaat, maar bestuursleden van Zulte Waregem hebben ons de interesse bevestigd.



Dalsgaard heeft nog een contract tot en met 2018 aan de Gaverbeek. Door de blessure van Davy De fauw is hij op dit moment een titularis, maar toch is een vertrek voor Essevee bespreekbaar, op voorwaarde dat het juiste bedrag op tafel komt.

