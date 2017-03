Primeur voor Zulte Waregem en Regenboogstadion

Jonas Van De Veire

20/03/17 - 08u32

Zulte Waregem zal zijn poulewedstrijden in de Europa League afwerken in het eigen stadion. De club moet slechts twee kleine aanpassingen doorvoeren aan het Regenboogstadion om conform te zijn met de UEFA-reglementen. Een eerste is dat de perstribune aangepakt moet worden. Daarnaast zullen de betonnen trappen om veiligheidsredenen een rode laag verf krijgen. Dat Essevee zijn groepsduels op vertrouwde grond zal afwerken, is een primeur. Drie seizoenen geleden moest de fusieclub nog uitwijken naar het Jan Breydelstadion voor de poulefase in de Europa League. Ook hun eerste Europese campagne, in het seizoen 2006-2007, speelde Essevee niet aan de Gaverbeek. Toen verhuisde het naar het Jules Ottenstadion van AA Gent.