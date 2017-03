Hij was gisteravond gelukkigste pechvogel ondanks missen van vierde (!) bekerfinale op rij

Door: Glenn Bogaert

Niks erger dan uitgerekend de bekerfinale te moeten missen door een blessure. Davy de fauw moest gisteravond het voetbalfeest op het veld aan zich laten voorbijgaan door een schouderblessure die hij begin februari opliep in de thuismatch tegen AA Gent. Niet getreurd echter, de 35-jarige ervaren rechtsback maakte alles goed door zich na de voor Zulte Waregem prachtige apotheose mee in het feestgedruis te storten.

Iedereen naar de markt om 16u in Waregem , we gaan proberen de kerk nog eens te verplaatsen zoals 4 jaar geleden..¿¿¿¿¿¿ #oneteam @ESSEVEELIVE pic.twitter.com/HEwcGBa49x — Davy De fauw (@DavyDefauw2) Sun Mar 19 00:00:00 MET 2017

Zijn vierde bekerfinale op rij was het gisteren, straffe kost. Davy De fauw was er in 2014 al bij toen Essevee met 1-0 de duimen moest leggen tegen Lokeren. En ook de voorbije twee seizoenen mocht hij met Club Brugge de finale meemaken. Met wisselend succes: een keertje gewonnen tegen Anderlecht (2-1) en een keertje verloren van Standard (1-2). Maar gisteren was het dus weer volop feest en ontlading bij De fauw. 'Mister 50%' in ons land als het op bekerfinales aankomt. Alleen was het balen dat hij gisteren niet op het veld mee die prijs in de wacht kon slepen. Die dekselse schouderblessure: "We zijn nu een zestal weken verder en dan kan je niet spelen. Dat is nu eenmaal voetbal hé. Ik heb in mijn carrière heel weinig blessures gehad, maar toch jammer dat ik er niet bij kan zijn op het veld. Ik kamp met een luxatie van de schouder, die is ontwricht. Er is een operatie gebeurd, ze hebben alles terug samen gezet met draad en er nog een extra plaatje in gestoken. Nu is het een kwestie van revalideren. Proberen van die schouder weer mobiel te krijgen."



Comeback in play-off 1

Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel: "Het feit is dat ik terug op het veld kan staan en al bepaalde dingen kan meedoen op training. Qua conditie evolueer ik goed. Of ik de start van play-off 1 haal? Nee ik denk het niet. Het zal ergens middenin de play-offs zijn dat ik mijn comeback kan vieren, maar ik kan nog niet zeggen wanneer precies. Ergens in in play-off 1 opnieuw instappen, is de bedoeling."



Davy's glazen bol

De match(en) op de tribune volgen, dat was toch een kleine martelgang, dat vertelde De fauw tijdens de rust: "De eerste weken ging het wel en denk je dat het wel zal meevallen. Deze week groeide alles echter naar die finale toe. Ik ben met de jongens overal mee naartoe geweest. Het is een hele belevenis en je weet ergens wat er jou te wachten staat. Vandaag (gisteren, red.) had ik het heel lastig. Hoe het gaat aflopen? Drie weken geleden heb ik al gezegd dat we zouden winnen en ik blijf bij mijn standpunt. Ik denk toch dat we hoe dan ook nog de 1-2 gaan scoren. We moeten in ieder geval blijven spelen zoals we bezig zijn, maar wel opletten voor de counter want op dat vlak is Oostende heel gevaarlijk." Het was voor Davy De fauw trouwens al zijn vijfde finale ooit, ook in Nederland mocht hij met Roda JC tegen Feyenoord een gooi doen naar de beker. In 2008 was dat: 2-0 verloren. Dat maakt dan 2 op 5 voor de ex-Bruggeling en verdediger die zijn strepen verdiende in Nederland. Doet hij er volgend jaar nog eentje bij?