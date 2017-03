Hamalainen scoorde beslissende penalty: "Was te moe om nerveus te zijn"

Door: Pieter-Jan Calcoen

19/03/17 - 09u47

© photo news.

Je moet het maar doen: zó kalm blijven bij de penalty die je club bekerwinst kan bezorgen. Brian Hamalainen (27) van Zulte Waregem had er schijnbaar geen moeite mee en knalde hard binnen: "Maar het is moeilijk om mijn emoties op dat moment te beschrijven."

Brian Hamalainen was hoe dan ook één van de uitblinkers bij bekerwinnaars Essevee. Een vrije trap van de Deen ging vooraf aan het eerste doelpunt van Zulte Waregem - Timothy Derijck kon de rebound binnentikken. In de verlengingen leverde de linksachter, die ook defensief zijn streng trok, dan weer de assist voor de 2-3 van Babacar Gueye. "Die goal was heel belangrijk", vertelt Hamalainen. "We zaten er fysiek doorheen na een erg intense wedstrijd. Iedereen was moe, we hadden veel energie verbruikt, maar die voorsprong gaf ons adem en de zekerheid op penalty's. En na de teambuilding van de afgelopen dagen konden we die strafschoppen met vertrouwen ingaan."