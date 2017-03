"Zijn geen topper, maar subtopper. Dan zo'n seizoen spelen, is geweldig"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

19/03/17 - 08u22 Bron: Belga

"Het mentale heeft de doorslag gegeven". Zo oordeelde boegbeeld en kapitein Mbaye Leye ruim anderhalf uur na het winnen van de Beker van België. Essevee klopte in de finale van de Croky Cup KV Oostende na strafschoppen en pakte de tweede bekerzege uit de clubgeschiedenis.

De 34-jarige Leye verscheen in de mixed zone met de beker in zijn handen. "Dit doet deugd, het mentale heeft vandaag de doorslag gegeven. Wij maken twee keer een achterstand goed en maken het daarna af in de strafschoppen. Het was zaak om ons te blijven focussen. Sammy (Bossut) pakt twee strafschoppen, iedereen geloofde in hem", klonk het bij de Senegalese spits.



Europa League

De bekerzege is de kers op het tot nu toe al schitterend seizoen voor Essevee. Het werd al herfstkampioen, beëindigde de reguliere competitie als derde en plaatste zich vlot voor Play-off I. "Dit is buitengewoon voor een club als Zulte Waregem. Wij zijn geen topper, wij zijn een subtopper. En als je dan zo'n seizoen speelt, is dat echt geweldig. We hebben nu zekerheid over een plaats in de groepsfase van de Europa League en die wil ik volgend seizoen graag spelen met deze club. In de komende play-offs wil ik ook absoluut onze derde plaats behouden", klonk het.