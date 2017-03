Essevee brengt voetbal en wielrennen harmonieus samen: Dury meets Museeuw

Door: Tomas Taecke

9/03/17 - 21u45

© Twitter Sportscom.

De voetbalsport en het wielrennen ontmoetten elkaar vanavond uitzonderlijk onder eenzelfde dak. De Business Club van Zulte Waregem organiseerde het event 'Soccer Meets Cycling' en bracht zo beide werelden aan de hand van panelgesprekken tussen prominenten even samen.

Op de guestlist stonden namens Zulte Waregem coach Francky Dury, beloftentrainer Stijn Meert en aanvaller Mbaye Leye. De wielerwereld werd vertegenwoordigd door ex-wereldkampioen Johan Museeuw, gewezen Ronde Van Vlaanderen-winnaar Nick Nuyens en ex-veldrijder Niels Albert. Samen gingen ze op zoek naar raakvlakken tussen beide sporten. Terwijl Dury vastgekluisterd aan de buis de voorjaarsklassiekers volgt, trekt Nuyens tegenwoordig wekelijks de zaalvoetbalschoenen aan. Fietsen doet hij nooit meer: "Voetbal en koers zijn twee totaal verschillende sporten, toch komt het bij topsport op hetzelfde neer", aldus Dury. "Begeleiding, structuur en wetenschappelijke ondersteuning zijn onontbeerlijk. Uit elke sport haal ik inspiratie en dat is bij wielrennen niet anders". Meert heeft op zijn beurt meer respect voor wielrenners dan voor voetballers: "Een speler levert een prestatie van anderhalf uur, terwijl wielrenners na zes uur fietsen nog een col oprijden of de sprint aangaan".



"Koersen doe je voor jezelf"

Voor Museeuw, in zijn jeugdjaren nog actief voor Club Brugge, zijn beide sporten niet te vergelijken: "De ene is een duursport, de andere een teamsport. Als renner kan je individueel winnen, als voetballer niet. De rol van een coach heb ik in het voetbal nooit helemaal begrepen. Vroeger wou ik altijd winnen voor mezelf en voor niemand anders. Patrick Lefevere stuurde me wel, maar koersen doe je voor jezelf". Voor Albert en Leye ten slotte was de andere wereld hen vreemd, al deed die laatste zijn best om Museeuw het cruciale belang van een trainer uit te leggen.