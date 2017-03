De Schutter (Waasland-Beveren) mist twee duels, Cordaro (Zulte Waregem) één

Door: redactie

7/03/17 - 19u31 Bron: Belga

© photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en een boete van 600 euro gegeven aan Niels De Schutter (Waasland-Beveren). Alessandro Cordaro (Zulte Waregem) werd zoals verwacht voor één speeldag effectief geschorst. Ook een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 600 euro behoren tot zijn sanctie. Beide spelers werden zaterdag op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Halverwege de tweede helft van de thuiswedstrijd tegen Westerlo (2-2) moest Zulte Waregem zonder Cordaro voort. De flankaanvaller van Essevee werd door scheidsrechter Bram Van Driessche uitgesloten na een stevige tackle op Daniel Christensen. Het Bondsparket vorderde maandag aanvankelijk twee speeldagen schorsing, maar milderde dinsdag na de uitleg van Van Driessche en het pleidooi van Essevee zijn vordering tot één match effectieve schorsing en één met uitstel. De Geschillencommissie volgde die herziene vordering. "Cordaro gaat na een inworp van Westerlo vol in op de enkel van Christensen, wiens fysieke integriteit zo in gevaar werd gebracht. De uitsluiting was terecht. Gezien het gunstige disciplinaire verleden is een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één met uitstel, passend", oordeelde de commissie. Cordaro is daardoor geschorst voor de competitiewedstrijd in en tegen Eupen, maar kan wel spelen tijdens de bekerfinale tegen KV Oostende op 18 maart.

Waasland-Beveren moest in de thuiswedstrijd tegen AA Gent (2-3) al na een kwartier met een man minder voort. Scheidsrechter Nicolas Laforge duwde De Schutter de rode kaart onder de neus, nadat de verdediger van de Waaslanders op de enkel van Thomas Matton was gaan staan. De Schutter krijgt daarvoor een schorsing van twee speeldagen. "De Schutter raakt Matton met overdreven intensiteit en met gestrekt been ter hoogte van de achillespees. De scheidsrechter beoordeelde de fase terecht als 'serious foul play'", verklaarde de Geschillencommissie, die opnieuw de vordering van het Bondsparket volgde. De Schutter, die naar eigen zeggen verrast was door de beweging van Matton en daardoor te laat kwam, zei ter zitting al dat hij twee speeldagen schorsing "bijzonder zwaar" vond. De verdediger moet de verplaatsing naar RSC Anderlecht (12 maart) en de eerste speeldag van Play-Off II (weekend van 2 april) aan zich voorbij laten gaan. Het is niet ondenkbaar dat Waasland-Beveren in beroep gaat tegen het vonnis.