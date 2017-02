Blessure Lepoint valt mee: bekerfinale in principe niet in gevaar

Pieter-Jan Calcoen

20/02/17 - 15u37 Bron: Eigen berichtgeving

Lepoint moest tegen STVV geblesseerd naar de kant. © belga.

Goed nieuws voor Zulte Waregem: de enkelblessure van sterkhouder Christophe Lepoint valt mee. Hij mist zeker de match tegen Club, maar haalt in principe de bekerfinale.

"Het ziet er niet goed uit", sprak Zulte Waregem-coach Francky Dury zaterdag na de match tegen STVV over de enkelblessure van Christophe Lepoint. Uiteindelijk valt het verdict mee. Er is geen scheur of een kraakbeenletsel aantoonbaar. Dat is positief voor Essevee: de bekerfinale tegen KV Oostende op 18 komt behoudens extra pech niet in gevaar.



De medische staf van de fusieclub zal deze week proberen om de zwelling te doen afnemen. Dat zal vooral via rust gebeuren en dus is het uitgesloten dat Lepoint vrijdag in de topper tegen Club Brugge in actie komt. Eind deze week zal de blessure dan opnieuw geëvalueerd worden en zal duidelijk zijn hoe lang de middenvelder out is. Wellicht kan na het weekend de revalidatie beginnen.