Essevee boekt 2,7 miljoen euro verlies (maar da's geen ramp)

Frank Dereymaeker

18/02/17 - 10u36

Het Zulte Waregem van Francky Dury boekte 2,7 miljoen euro verlies © Photo News.

De jaarrekening die de algemene vergadering van Zulte Waregem eind januari goedgekeurd heeft, kleurt rood. De club leed in het afgelopen boekjaar een nettoverlies van ruim 2,7 miljoen euro. Zijn die cijfers een reden tot paniek? Neen.

De bedrijfsopbrengsten van Zulte Waregem zijn gedaald: van 21,7 miljoen euro naar 19,2 miljoen euro. Aangezien de kosten van Essevee gestegen zijn - vooral de loonkost ligt met ruim 11,5 miljoen euro hoog -, is het gevolg dat de club van 585.000 euro winst vorig boekjaar naar 2,7 miljoen euro verlies gaat. Toch maakt de club zich daar weinig zorgen over.



Essevee rekent er immers op dat de bedrijfsopbrengsten met het uitgebreide stadion zullen toenemen én dat het de loonkost kan doen dalen. Daarnaast zullen Meïté en Lerager op het einde van het seizoen zo goed als zeker vertrekken. Het duo moet samen minstens vijf miljoen euro opleveren. Als dat geld er effectief komt, dan zal het financieel huishouden er opnieuw gezonder uitzien.



Dat is ook nodig, want de stadionuitbreiding heeft de balans fors verzwaard. De schulden zijn toegenomen tot 18,6 miljoen euro, maar daar tegenover staat een eigen vermogen van slechts 2,4 miljoen euro. "We kunnen die wanverhouding de komende jaren wegwerken", aldus gedelegeerd bestuurder Hendrik Deruyck. "Onze licentie komt dan ook niet in gevaar."