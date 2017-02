Door: redactie

Timothy Derijck is gisteren met succes geopereerd aan de meniscus. De verdediger van Zulte Waregem, die al enkele weken sukkelde met pijn aan de knie, kan tot twee maanden out zijn. De bekerfinale tegen KV Oostende mist hij zo goed als zeker, Essevee hoopt dat Derijck zijn rentree kan vieren in de play-offs.