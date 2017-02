De fauw gaat vanavond onder het mes en is maanden out

Door: redactie

Zulte Waregem-verdediger Davy De fauw wordt vanavond geopereerd aan zijn schouder. Dat kondigde Zulte Waregem aan op haar website. De fauw scheurde in de partij van zondagavond tegen AA Gent (1-1) een ligament tussen sleutelbeen en schouderblad af en is vermoedelijk enkele maanden out.