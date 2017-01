Zulte Waregem zit op berg goud. Dat bewijzen deze beelden van jeugdspeler die scoort na rush van 50m

video Zulte Waregem plukt de vruchten van het harde werk van de Essevee Soccer School: Nezar Srifi (16), Anass Zaroury (16) en Mohamed Bouchouari (16) tekenden aan de Gaverbeek een profcontract voor twee seizoenen, met optie op nog één bijkomend seizoen. Srifi is een centrale middenvelder, Zaroury een flankaanvaller en Bouchouari een rechtsachter.

Vooral voor rechtsachter Bouchouari, het neefje van gewezen Lokeren- en Standardspeler Hakim Bouchouari, was de interesse groot. De voorbije weken hengelden enkele grote clubs naar de rechtsachter. Onlogisch is dat niet want Mohamed Bouchouari heeft wel wat weg van een type als Dani Alves: snel, krachtig, dribbelvaardig en efficiënt.



Op bovenstaande beelden demonstreerde Bouchouari zijn kunnen tijdens een oefenduel tegen KV Kortrijk. De speler, voor de gelegenheid als linksachter, rolde alles en iedereen op en trapte het leer zonder pardon in de bovenhoek. Een succesvolle ren van zo'n 50 meter.