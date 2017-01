Fysieke achterstand voor Essevee-nieuwkomer Gueye, Severin sluit aan

Jonas Van de Veire in Marbella

7/01/17 - 20u44

Babacar Gueye (22) trainde tijdens de tweede oefensessie apart. Samen met Luca Marrone en Kingsley Madu kampt de spits met een fysieke achterstand door een blessure © belga.

Nog geen 24 uur na de aankomst van Zulte Waregem in Marbella mocht de fusieclub al een kamer bijboeken. Yoan Severin (19) zakte na zijn geslaagde medische tests meteen af naar de oefenstage van Essevee. Daar maakte de verdediger, die overkomt van Juventus en een contract voor 2,5 seizoenen tekent, een eerste keer kennis met zijn nieuwe ploeggenoten. Tijdens de namiddagtraining etaleerde de Franse jeugdinternational zijn rust en vista aan de bal. Trainer Francky Dury is opgetogen met de transfer. "We hadden een type zoals Yoan nodig. Al onze centrale verdedigers zijn namelijk rechtsvoetig. Bovendien is het een jonge speler waarvan ik weet dat hij kwaliteiten heeft."

Gueye traint apart

Die andere aanwinst van Essevee, Babacar Gueye (22), trainde tijdens de tweede oefensessie apart. Samen met Luca Marrone en Kingsley Madu kampt de spits met een fysieke achterstand door een blessure. "Deze zomer stond Babacar al op onze radar", aldus Dury. "Maar toen koos hij voor een avontuur in de Bundesliga bij Hannover - ik kon dat begrijpen. Doordat hij daar niet veel speelde, konden wij hem binnenhalen." Daarnaast heeft de herfstkampioen met Paulin Puel (19), zoon van Southampton-coach Claude Puel, ook een testspeler mee op stage. "Bij Nice heeft hij zich goed ontwikkeld", weet Dury. "Maar omdat ik hem het voorbije jaar niet veel in actie gezien heb, besloten we hem op proef mee te nemen naar Marbella."