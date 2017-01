Nieuwkomer Severin sluit vandaag aan bij Essevee

Jonas Van de Veire

7/01/17 - 10u39

Van de Gaverbeek naar de Middellandse Zee. Zulte Waregem is gisteravond aangekomen in het Spaanse Marbella voor zijn zevendaagse oefenstage. Vooral Onur Kaya genoot tijdens de 2,5 uur durende vlucht. De assistkoning nam zowel tijdens het opstijgen als de landing plaats in de cockpit.



Op de vlucht trouwens twee nieuwe gezichten: Hannover-huurling Babacar Gueye en tester Paulin Puel. Vandaag verwelkomt Essevee met Yoan Severin (19) nog een derde nieuwkomer. De centrale verdediger van Juventus moet wel nog zijn medische testen afleggen. Als die goed zijn, zet de Fransman zijn handtekening onder een contract van 2,5 seizoenen. Zulte Waregem neemt Severin gratis over van Juventus. Hij moet achterin de concurrentie aangaan met Timothy Derijck en Marvin Baudry. Obbi Oulare geniet dan weer belangstelling van Westerlo, maar tot dusver is de interesse niet concreet. De spits reisde bijgevolg gewoon mee af naar Marbella. Vandaag werken de troepen van Francky Dury twee trainingssessies af.