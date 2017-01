Deze Senegalese spits moet nakend vertrek gebuisden Oulare en Vetokele opvangen bij Essevee

Pieter-Jan Calcoen

Behoudens ongelukken wordt Babacar Gueye de nieuwe spits van Zulte Waregem. De 22-jarige Senegalees van Hannover 96 legt eerstdaags medische testen af. Als die goed zijn, staat niets een uitleenbeurt in de weg.

Voor Obbi Oulare is het Essevee-verhaal al voorbij © belga. En ook Igor Vetokele heeft geen toekomst meer aan de Gaverbeek © belga. Gueye is geen onbekende voor Dury. Vorige zomer al stond de Senegalees hoog op de verlanglijst, toen Gueye bij het Franse Troyes indruk maakte in de Ligue 1 © photo news.

Van een ontgoocheling gesproken. Afgelopen zomer investeerde Zulte Waregem fors om Igor Vetokele (Charlton) en Obbi Oulare (Watford FC) voor één seizoen te huren. De aanvallers moesten coach Francky Dury meer wisselmogelijkheden bieden, maar het duo kon zich niet doorzetten. Oulare speelde tot dusver amper 84 minuten in de competitie, Vetokele zit aan 499 stuks. Veel scoren lukte hen evenmin - samen maakten ze slechts één goal. Omdat Oulare en Vetokele zelf ook meer van hun uitleenbeurt verwacht hadden en ze weinig perspectief op meer speelkansen zien - Mbaye Leye is incontournable -, willen ze deze winter vertrekken.



Essevee is bereid mee te werken aan een oplossing. Zeker omdat het, volgens Duitse bronnen, al een vervanger in de wachtkamer zitten heeft. De club heeft een akkoord met Hannover 96 over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen (zonder aankoopoptie) van Babacar Gueye. Ook met de speler zelf is Zulte Waregem eruit. Eerstdaags komt Gueye naar de Gaverbeek om medische testen af te leggen. Als die geen letsels aan het licht brengen, is de transfer een feit.



Gueye is geen onbekende voor Dury. Vorige zomer al stond de Senegalees hoog op de verlanglijst, toen Gueye bij het Franse Troyes indruk maakte in de Ligue 1. Als groot aanspeelpunt - hij meet 1m92 - zorgde de voormalige jeugdinternational er telkens voor dat zijn ploegmakkers konden opschuiven. "Mijn lengte is een grote troef", zegt de spits zelf. "Daarnaast ben ik technisch sterk. Ik kan deelnemen aan het spel." Vooral dat laatste element is belangrijk voor Zulte Waregem, dat dominant wil voetballen. Minpunt is zijn gebrekkige efficiëntie: op het hoogste niveau maakte Gueye nog maar één doelpunt.



