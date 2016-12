Leye: "Gemiste titel in 2013 is nog niet verteerd. In 2017 wil ik wel een prijs"

Pieter-Jan Calcoen

24/12/16 - 11u10

© Florian Van Eenoo photonews.

Francky Dury mag nog even op zijn beide oren slapen: ten vroegste binnen twee jaar pas gaat Mbaye Leye op pensioen. De spits van Zulte Waregem blikt terug en vooruit. "Misschien word ik straks wel verdedigende middenvelder."

Tijdens de feestdagen is het tijd voor zelfreflectie, Mbaye. Vandaar: hoe lang wil je nog doorgaan? Je bent al 34.

(droog) "Als ik fit blijf, wil ik na dit seizoen nog minstens twee jaar voetballen. Dan zal het stilaan volstaan."



Je verrast me. Ik had gedacht dat jij tot je veertigste zou spelen?

"Dan wil ik al hoofdtrainer zijn. Als ik nog twee jaar voetbal, en liefst bij Zulte Waregem, dan ben ik 36 - dat zou toch een mooie leeftijd zijn? Misschien sta ik mijn laatste jaren zelfs niet meer in de spits. Het lijkt me wel leuk om als '6' af te sluiten. Niet als echte breker voor de defensie, wel op positiespel en passing."



Heb je die gemiste titel met Zulte Waregem op Anderlecht al verteerd?

"Het doet nog steeds pijn. Die bewuste dag was de enige keer in mijn leven dat ik gehuild heb op een voetbalveld. Met AA Gent en Standard was ik ook al tweede geworden, maar toen had ik het gevoel dat ik nog kansen zou krijgen. Met Zulte Waregem was dat niet zeker. Op de terugweg naar Waregem heb ik geen woord gezegd. Pas in het stadscentrum, toen ik al die mensen zag juichen om die tweede plek, heb ik beseft dat ik het recht niet had om triest te zijn. (denkt na) Maar in werkelijkheid ben ik dat nog altijd. Een prijs is de enige manier om die tranen uit te wissen."



Is Dury de belangrijkste man in je loopbaan?

"Zeker. We hebben een speciale relatie. Het is één die de relatie tussen een trainer en een speler overstijgt. Er is affectie tussen ons. De deur van zijn bureau staat altijd voor me open. Zonder Francky zou ik niet de speler zijn die ik nu ben."