Mathieu Goedefroy

26/11/16 - 18u57

video

Essevee-aanvoerder Mbaye Leye heeft vanmiddag in het Regenboogstadion zijn eigen champagne voorgesteld. De Leye-bubbels worden verkocht met zes gepersonaliseerde capsules, met beeltenissen van de spits. Alle opbrengsten gaan naar de goede doelen van de voetballer, in zijn thuisland Senegal. Leye zelf gaf tekst en uitleg bij onze videoman. "Wie weet kunnen we deze champagne wel goed gebruiken aan het einde van het seizoen", aldus de goedlachse kapitein.