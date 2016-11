Essevee-aanvoerder Leye verkoopt gepersonaliseerde champagne voor goed doel

Jonas Van De Veire

26/11/16 - 08u05

Ter ere van het 15-jarige bestaan van wijnhandel Delicham vindt vandaag om 16u30 een champagnedegustatie plaats in het Regenboogstadion. In samenwerking met zaakvoerder Frank Delichem stelt Mbaye Leye er zijn gepersonaliseerde champagne voor. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar Keur Tippi en SENEBEL, twee projecten die de aanvoerder van Zulte Waregem nauw aan het hart liggen.



Iedere doos bevat zes flessen, elk met een unieke capsule die de periodes van Leye in België afbeeldt. Als extraatje is ook een zevende capsule voorzien, waarop Leye pronkt met zijn Ebbenhouten Schoen.