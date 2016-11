Kaya beantwoordt vragen van zijn 16 ploegmaats: "Amai, ik had een domme vraag van hem verwacht"

Door: Pieter-Jan Calcoen

26/11/16 - 05u00

© photo news.

Normaal verstuurt Onur Kaya (30) de assists bij Zulte Waregem, maar voor één keer draaiden we de rollen om. Nu was het aan zijn ploegmaats om voor de voorzetten te zorgen. Dat deden ze in de vorm van de meest originele vragen. "Ben je gestopt met groeien?"

Mbaye Leye: Vorig seizoen was je assistkoning. Voel je dat de tegenstanders je anders aanpakken?

"Eigenlijk niet. Het is zelfs makkelijker voetballen, want we zitten in de goeie flow en er loopt meer kwaliteit om me heen. Het is wel leuk om de assistkoning te zijn, al is dat vooral omdat het bewijst dat ik de ploeg help. (lacht) Met doelpunten lukt me dat namelijk een pak minder goed, maar een assist geeft me dezelfde voldoening. Vraag is nu of we het team hebben om kampioen te worden. Voor het seizoen zou ik sowieso nee gezegd hebben, intussen is het geloof gegroeid. Het kan. (snel) Maar de weg is nog lang. Het zou al mooi zijn om mee te dingen naar een Europees ticket." © photo news.