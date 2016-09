Deze twee knapen zijn het geheim achter het succes van Essevee

Door: Pieter-Jan Calcoen

30/09/16 - 10u09

© Florian Van Eenoo Photonews.

Als we in de gang Mbaye Leye kruisen, wijst de Zulte Waregem-aanvoerder naar twee - voor de foto - dollende middenvelders: "Zij zijn ons geheim." Maak kennis met Lukas Lerager (23) en Soualiho Meïté (22), motors van het Essevee-succes.

Meïté

Francky Dury als wekker: het is eens iets anders. Volgens Soualiho Meïté was Dury cruciaal in zijn wederopstanding. "Ik moet de coach bedanken. Het was echt wel nodig om me eens goed wakker te schudden." Bij het Franse Lille was Meïte immers op een zijspoor beland. In 2013 had de club nog 2,7 miljoen euro betaald om de jeugdinternational weg te plukken bij Auxerre. "Maar ik kon me niet doorzetten bij Lille. Ik zoek geen excuses: het was mijn eigen schuld dat het niet wilde lukken. Ik was niet professioneel genoeg en dacht dat mijn talent zou volstaan." Een serieuze misvatting. "Ik heb er gefaald."



Lerager

Op zijn slaapkamer heeft Lukas Lerager een schriftje liggen, met daarin zeven doelstellingen die hij voor het seizoen opstelde. Eén ervan: "Ik wil(de) zo snel mogelijk in de basis staan." Later zal hij fluisteren: "Er staat ook iets geschreven over mijn houding: dat ik nooit te arrogant mag worden. Ik ben een voetballer, geen ster. Ik houd trouwens niet van de aandacht. Waar veel volk is, voel ik me echt niet op mijn gemak. Maar om het weer over dat schriftje te hebben: het zijn allemaal realistische doelen. Ik vind het belachelijk om de lat té hoog te leggen."



Benieuwd naar het volledige portret van Meïté en Lerager. Neem dan snel een kijkje in onze pluszone voor abonnees. Proef 4 weken voor maar 2 euro.