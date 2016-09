Vetokele over de trainerswals bij Charlton: "Bob Peeters werd ontslagen omdat we te sterk aan het seizoen begonnen"

Door: redactie

7/09/16 - 16u27 Bron: Sport/Voetbalmagazine

© photo news.

Igor Vetokele is terug in België. De polyvalante aanvaller van Angolese afkomst was de voorbije twee seizoenen actief bij het Engelse Chalton, de club van Roland Duchâtelet die vooral in het nieuws kwam door de heuse trainerswals en de vele supportersprotesten. In een interview met Sport/Voetbalmagazine komt Vetekole terug op zijn avontuur in Londen: "De moeilijkste periode uit mijn carrière."

© belga. Vetekole brak in België door bij Cercle Brugge en trok daarna naar Kopenhagen (waar Ariël Jacobs het eerste jaar coach was). In 2014 maakte hij de overstap naar de Engelse tweede klasse. "Toen Charlton zich meldde en wetende dat Bob Peeters daar zat, aarzelde ik geen seconde." De voormalige belofteinternational kwam zo ook terecht bij Roland Duchâtelet. "Ik wilde absoluut niet beschouwd worden als een speler van het netwerk-Duchâtelet en van de ene club naar de andere getransfereerd worden. Dat heb ik duidelijk gesteld. Toen ik daar aankwam, heb ik gezegd dat ik ambitieus was en dat ik kwam om bij Charlton te spelen en niet ergens anders. Toch kreeg ik het etiket 'Duchâtelet' opgeplakt. Je kunt nu eenmaal weinig veranderen aan wat de mensen denken."



Vetokele was een bevoorrecht getuige van de vele trainerswissels. Bob Peeters, Guy Luzon, Karel Freaye en José Riga passeerden allemaal de revue. "Laat me om te beginnen zeggen dat Bob Peeters ontslagen werd omdat we te sterk aan het seizoen begonnen waren (de eerste elf wedstrijden zonder nederlaag). Binnen de club kregen ze het daardoor in hun hoofd om de ambities naar boven bij te stellen, terwijl de spelerskern daarvoor te klein was. Het ontslag van Bob was een vergissing volgens mij. Tussen Guy Luzon en een aantal spelers klikte het dan weer niet. Iedereen begreep wat hij verdedigend wilde, maar aanvallend was het pure chaos." Lees ook Essevee haalt met Vetokele en Naessens twee serieuze offensieve versterkingen

Bob Peeters ontslagen bij Charlton, Luzon genoemd als vervanger



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.