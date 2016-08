Zulte Waregem verwelkomt twee nieuwe spelers

Door: redactie

Zulte Waregem heeft via zijn website zijn 12e en 13e versterking van deze zomer aangekondigd. Het gaat om de Italiaan Luca Maronne, die op huurbasis voor één jaar overkomt van Juventus en Kingsley Madu, die een contract voor drie seizoenen tekende aan de Gaverbeek.

De 26-jarige Maronne werd tijdens zijn opleiding bij de Oude Dame bij de grootste talenten van de club gerekend, maar kon nooit doorbreken. De centrale middenvelder, die ook verdedigend uit de voeten kan, speelde al op uitleenbasis bij onder meer bij Hellas Verona en Sasuolo, maar kwam ook daar amper aan spelen toe. Voor de Italiaan is het zijn eerste buitenlandse avontuur. Na James Troisi (2014-2015) en Mame Thiam (2015-2016) is Marrone de derde speler die Essevee huurt van de Italiaanse landskampioen.



Zulte Waregem meldde ook de aankoop van de 20-jarige Nigeriaan Kingsley Madu. De linksachter komt over van de Slovaakse kweekvijver voor jong talent AS Trencin, waar ook Moses Simon (AA Gent) en Wesley (Club Brugge) vandaan komen. Madu maakte deel uit van de Nigeriaanse selectie die in Rio op de afgelopen Spelen brons behaalde in het voetbaltoernooi en tekende een contract voor drie seizoenen.