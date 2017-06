Officieel: Vedran Pelic aan het roer bij Westerlo

MDB

Na het opstappen van Jacky Mathijssen bij KVC Westerlo stelt de club uit de Stille Kempen nu Vedran Pelic officieel voor als T1. De voormalige assistent-trainer begint zo in 1B aan zijn eerste opdracht als hoofdcoach.

"Pelic heeft er al een lange carrière opzitten bij de club", staat er te lezen op de clubwebsite. "De Bosniër arriveerde in 1999 in de Kempen als speler en won in 2001 de Beker van België. Hij zou vier seizoen in 't Kuipje spelen alvorens in 2009 terug te keren als assistent-trainer van de beloften onder Barry Hulshoff."



"Van daaruit kon hij zich geleidelijk opwerken tot T2", klinkt het. "In die positie haalde hij begin 2015 zijn UEFA Pro License. Nu krijgt hij dus voluit de kans als hoofdtrainer van het A-elftal van KVC Westerlo."