Westerlo haalt twee oude bekenden opnieuw binnen

Westerlo heeft de transfers van verdedigers Wouter Corstjens en Michiel Jaeken aangekondigd. Beide spelers hebben al een verleden bij de Kemphanen, die volgend seizoen uitkomen in de Proximus League (1B).

Corstjens (30) komt transfervrij over van Lommel United, dat naar de amateurreeksen zakt, en tekende een contract voor drie seizoenen. De centrale verdediger werkte tussen 2006 en 2013 al 172 wedstrijden af voor Westerlo. Het jeugdproduct van RC Genk droeg ook het shirt van AA Gent, Lierse, Waasland-Beveren en het Griekse Panetolikos. "Westerlo heeft toch een speciale betekenis voor mij aangezien ze me lanceerden op het hoogste niveau", laat Corstjens optekenen. "Mijn beste jaren als voetballer zijn nu, zeker als centrale verdediger. Door kennis te hebben gemaakt met een topclub en de ervaring in het buitenland ben ik een betere voetballer geworden. Dat wil ik volgend seizoen laten zien om de club opnieuw aan de promotie te helpen."



Ook de 21-jarige Jaeken is een oude bekende in 't Kuipje. De jonge linksachter genoot zijn opleiding bij Westerlo, maar kon zich niet doorzetten tot vaste waarde en trok in 2015 naar Dessel Sport. Na passages bij Antwerp, waar hij door een zware blessure nooit kansen kreeg, en KMSK Deinze strijkt hij opnieuw neer in Westerlo. "Het is een warme club waar iedereen veel respect heeft voor elkaar. Ik heb een heel goed gevoel bij deze terugkeer. Ik wil me volop bewijzen in de A-kern en zal vanaf de start in juni de concurrentie aangaan om de vaste linksachter van de ploeg te worden", aldus Jaeken, die een contract voor twee jaar tekende. Hij komt transfervrij over van Antwerp.