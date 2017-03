Fans van Geel gaan bus supporters Westerlo te lijf

Jolien Boeckx

6/03/17 - 19u18

© rv.

video

Een twintigtal supporters van ASV Geel ging zaterdagavond een bus supporters van KVC Westerlo zwaar te lijf, zonder enige aanleiding.



De Gelenaars wachtten de fans van KVC Westerlo op aan de snelwegparking in Kruibeke. Die waren daar gestopt om wat te drinken te halen en naar het toilet te gaan, nadat ze van de match in Zulte Waregem kwamen. "Op de parking doken plots gemaskerde fans van Geel op die duidelijk ons stonden op te wachten voor een gevecht. Er werden heel wat klappen en stoten uitgedeeld", vertellen enkele Westerlo-supporters. Zwaargewonden vielen er niet, er liepen wel heel wat fans kneuzingen en blauwe plekken op.



In het filmpje is te zien hoe supporters van ASV Geel de spiegel van de bus afbreken en klappen uitdelen. De twee clubs betreuren het voorval. Volgens hen gaat het om een - nog steeds - onverwerkt verlies van Geel. De club verloor een paar jaar geleden in tweede klasse op Westerlo. De vechtersbazen wacht een sanctie.