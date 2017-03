Westerlo doet beklag bij buren uit Geel na rellen op parking in Kruibeke

Lander Verhoeven

6/03/17 - 15u29 Bron: Belga

Het incident vond plaats na de match tegen Zulte Waregem © belga.

Het bestuur van KVC Westerlo gaat haar beklag doen bij het bestuur van ASV Geel, momenteel achtste in de eerste amateurdivisie, na supportersincidenten zaterdag op een parking in Kruibeke. Dat meldt de Kempense club vandaag op haar website. De supporters van Westerlo zouden belaagd zijn geweest door die van Geel en "naast materiële schade vielen er ook klappen met fysiek leed tot gevolg."

"De supportersbus(sen), maar belangrijker nog ook onze eigen supporters, werden zaterdagavond na de terugreis van de wedstrijd op Zulte Waregem (2-2) belaagd door supporters van ASV Geel", communiceert Westerlo. "Naast materiële schade vielen er ook klappen met fysiek leed tot gevolg. Voor alle duidelijkheid lijkt het er op dat enkel de supporters van KVC Westerlo tot de slachtoffers behoren aangezien enkel zij de agressie van het geweld van een charge moesten ondergaan."



Westerlo vraagt haar supporters individueel klacht neer te leggen bij de politie en bij voorkeur deze van Westerlo zelf. Zo kan er nadien één gebundeld dossier gemaakt worden. Er is inmiddels al een PV van de feiten opgesteld.



Westerlo staat momenteel op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Het ontvangt zondag op de laatste speeldag van de reguliere competitie Racing Genk. De Kemphanen tellen momenteel twee punten meer dan rode lantaarn Moeskroen, maar moeten bij een zege van de Henegouwers in Kortrijk zelf ook winnen van Genk. Moeskroen heeft immers één wedstrijd meer gewonnen dan Westerlo.