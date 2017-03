Goal Coopman zorgt voor anticlimax voor strijdende Kemphanen: 2-2

Maarten Vanbergen

Westerlo heeft net niet kunnen stunten. Het speelde 2-2 gelijk in het Regenboogstadion van Zulte Waregem. Het kwam op voorsprong via De Ceulaer, maar net voor rust maakte Cordaro op heerlijke wijze gelijk. Na de rust kon Ganvoula een voorzet van Rommens tegen de nerten duwen en pakte Cordaro nog rood. Door een doelpunt van Coopman in de extra tijd is Westerlo nog niet zeker van het behoud.

Dat het voor Westerlo een belangrijke wedstrijd was, waarin ze het behoud konden verzekeren was van begin af aan duidelijk. Het greep Zulte Waregem meteen bij de keel. De thuisploeg kwam niet aan voetballen toe en de verdediging van Zulte leek wel met flanellen benen op het veld gekomen.



Voornamelijk Severin. Eerst ging hij onder een diepe val van Van Langendonck door, waardoor Ganvoula kon uithalen. Niet veel later werd hij uitgekapt door De Ceulaer. Hij twijfelde niet en verschalkte Bossut in de benedenhoek.



Ook daarna bleef Westerlo de bovenhand hebben en voetbalde het knap kansen bij elkaar zonder ook maar een keer zelf in gevaar te komen. De ongelukkige Severin werd al na 23 minuten gewisseld.



De eerste helft kabbelde verder en Zulte wilde nog een lichte penalty, maar mocht vooral blij zijn dat Lepoint voor een stevige ingreep niet zijn tweede gele kaart kreeg. Net voor rust kreeg Westerlo het deksel op de neus. Cordaro kwam via Leye in balbezit en lobde het leer in een heerliljke boog over Van Langendonck, via de tweede paal in doel. 1-1 bij de rust en alles te herdoen.

