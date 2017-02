Chinese interesse in Westerlo

Door: Raf Van Dyck

11/02/17

Naast OHL kreeg ook Westerlo al veel potentiële investeerders uit het Oosten over de vloer, bevestigt manager Herman Wijnants. "Van echte onderhandelingen is (nog) geen sprake. Maar er is heel veel interesse vanuit China. De enige voorwaarde bij een eventuele overname is dat ik mijn Gouden Aandeel (soort van vetorecht om eigenheid van de club te kunnen behouden, red.) mag behouden."



"Door de stukgelopen samenwerking met Soudal heb ik mijn blik wel moeten verruimen. Een Belgische investeerder blijft het ideaal, maar het is eender met wie we in zee gaan. We voeren gesprekken, maar voor het einde van dit seizoen zal er niets gebeuren. Misschien gebeurt het zelfs helemaal niet. Het wordt elk jaar moeilijker, maar zolang we het zelf kunnen redden, zullen we niet verkopen."