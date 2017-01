Van Langendonck bezorgt Kemphanen gelijkspel in degradatietopper

Door: Maarten Vanbergen

28/01/17 - 21u51

In de degradatiezone hebben noch Waasland-Beveren, noch Westerlo een goede zaak kunnen doen, het bleef 0-0 op de Freethiel. De thuisploeg had de beste en de meeste kansen, maar kon niet voorbij een beresterke Van Langendonck geraken.

De wedstrijd in de degradatiezone zorgde vooraf al voor veel spanning en dat was meteen te merken. Al in minuut drie gingen Gano en Hyland al in de clynch. Het brandje werd snel geblust, maar de duels bleven een hele wedstrijd lang bitsig. De bezoekers waren onmondig, maar doelman Van Langendonck stond wel scherp. Eerst redde hij een kopbal van Boijevic en nadien greep hij gepast in op pogingen van Cerigioni en Marquet.



In minuut 19 gingen roze ballonnen in de lucht en staken de supporters een hart onder de riem van familie buffel. "You'll never walk alone" klonk uit alle kelen.



De wedstrijd zelf had niet veel meer om het lijf. Henkens wist wel nog een kopbalpoging van Cools van de lijn te halen.



In de tweede helft bleef Waasland-Beveren baas, maar na een knappe actie van Jans liepen zowel Gano als Cerigioni voorbij het leer. Van Langendonck pakte uit met een schitterende redding op een poging van Gano. Hij was al vertrokken toen het leer afweek op Heylen, maar wist toch met een reflex het leer uit zijn netten te houden.





