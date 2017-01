Hyland doet KV Mechelen in het absolute slot de das om na flater Coosemans

Door: Maarten Vanbergen

22/01/17 - 21u50

© photo news.

Westerlo heeft drie punten gepakt in Mechelen. De bezoekers startten goed en werden beloond met een knap doelpunt van Rommens. Nadien nam Mechelen over en kon Kolovos het team op gelijke hoogte brengen. De mannen van Ferrera kregen nog enkele uitgelezen kansen en zetten Westerlo het mes op de keel. Toch kwam het niet meer tot scoren. Coosemans kwam in het slot opportunistisch uit zijn doel, waardoor Hyland knap kon binnenwerken.

Westerlo begon snedig aan de wedstrijd en duwde het thuisteam helemaal naar achteren. Rommens scoorde een prachtig doelpunt op aangeven van Acolatse. Hij haakte af en plaatste het leer mooi in de bovenhoek. Nadien zakten de bezoekers weg en nam het team van Ferrera de bovenhand. Kolovos trof eerst nog de paal, maar kon na een dik half uur toch tegen de netten prikken. Hij kwam aan de bal dankzij geharrewar achteraan.



In de tweede helft was het pompen af verzuipen voor Westerlo. Kolovos miste al snel een uigelezen kans en El Messaoudi trapte op de kruising. Toch had Ganvoula nog een uitgelezen kans om Westerlo op voorsprong te zetten. Hij zette de bal net aan de verkeerde kant van de paal.



Ferrera bracht Osaguona nog op het veld, maar het mocht niet baten voor de Mechelaars. Het raakte ondanks de vele kansen niet voorbij Van Langendonck. Brugge-huurling Strandberg kwam amper vijf minuten in actie, maar boezemde Mechelen angst in. Coosemans kwam in minuut 90 plots ver uit zijn doel en verloor het leer aan Hyland, die van ver in de lege doelmond kon trappen.



De Kemphanen springen zo toch weer over Moeskroen naar de voorlaatste plaats. KV Mechelen staat samen met Gent op een vijfde stek.



Een volledig verslag van onze man in Mechelen leest u op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor slechts 2 euro!