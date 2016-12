Westerlo lijdt 1,2 miljoen euro verlies

Rudy Nuyens

Westerlo heeft het afgelopen boekjaar 1,2 miljoen verlies geleden, zo blijkt uit de jaarrekening van de club. De financiële situatie van de Kempenaars is erop achteruitgegaan, want vorig jaar boekte de club nog 126.000 euro winst. De financiële buffer of het eigen vermogen van de club is ook met twee derde gezakt, van 1,74 miljoen euro naar 542.000 euro. De schulden van de club zijn bovendien verdubbeld, van 2,47 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. De club houdt nog 384.000 euro aan liquide middelen over. Dat is slecht nieuws met het oog op de wintermercato. Westerlo kan wel nog wat versterkingen gebruiken met het oog op 'operatie redding'.