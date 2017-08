Wilmots Jr. gaat bij Roeselare aan de slag

DM

Roeselare heeft gisteravond, daags voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Proximus League (1B), de transfer van Reno Wilmots afgerond. De twintigjarige zoon van Marc Wilmots zat zonder club en tekende een contract voor twee seizoenen op Schiervelde.

Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Met succes zo blijkt, de West-Vlamingen leggen de jeugdinternational immers voor twee seizoenen vast.



Roeselare opent zaterdag (17u00) zijn seizoen met een verplaatsing naar Tubize. Het is nog niet duidelijk of Wilmots dan al speelgerechtigd is. Vorig seizoen verloor de club de promotieplay-offs tegen Antwerp.