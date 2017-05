Hommeles in Roeselare? Anderlecht-huurling aan de deur gezet na conflict op training, 'betrokken partijen' ontkennen in alle toonaarden

Door: redactie

4/05/17 - 07u47 Bron: Het Nieuwsblad

Anderlecht dat Dylan Lambrecth wegkocht bij FC Luik en dat in het midden van het voetbalseizoen: het was een transfer die begin dit jaar veel wenkbrauwen deed fronsen. De 24-jarige spits werd wel meteen uitgeleend aan Roeselare in 1B, maar ook daar kreeg hij weinig speelminuten en bakte hij het onlangs te bruin. Meer zelfs: hij werd er gisteren aan de deur gezet.

Een invalbeurt van 19 minuten tegen Eupen in play-off 2 en nadien het grote niets, ziedaar de wapenfeiten van de 24-jarige Lambrecth in het shirt van Roeselare. Dat zorgde voor de nodige frustraties wat volgens Het Nieuwsblad afgelopen vrijdag resulteerde in een rel op training. De aanvaller, ooit te boek als groot talent, dreef de spot met collega-spits Mathieu Cornet omdat die enkele opgelegde kansen de nek om had gewrongen. Naar verluidt volgde duw- en trekwerk, waarna trainer Mercier wou tussenkomen maar in het tumult ook stevige duw van de Anderlecht-huurling te verduren kreeg. Lambrecth werd naar de kleedkamers gestuurd, werd ook uit de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Moeskroen en gisteren raakte het nieuws bekend dat zijn dagen op Schiervelde erop zitten.



"Ik beschouw hem als mijn broer"

Zelf ontkent Lambrecth de feiten in alle toonaarden. "Ruzie met Cornet? In geen geval. Als Luikenaar beschouw ik Mathieu als mijn broer. Wie maakt mij in godsnaam zo zwart? Vrijdag vroeg ik gewoon aan de coach waarom ik geen eerlijke kans krijg bij Roeselare. Uit zijn antwoord bleek dat hij mij nooit heeft gewild en dat ik hem was opgedrongen door de directie. Daarom had het voor mij nog weinig zin om hier te blijven." Een bizar verhaal, ook al omdat de 'geviseerde' Cornet doet alsof er niets is gebeurd. "Ik had nooit een conflict met Dylan. We hebben net een goeie band", klonk het bij hem.