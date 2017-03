Hairemans denkt dat hij droomt: "Hopelijk maken ze me straks niet wakker"

Door: redactie

11/03/17 - 22u33

Hairemans viert met Dierckx. © photo news.

Eén van de uitblinkers van Antwerp was vandaag andermaal Geoffry Hairemans. De 25-jarige Antwerpenaar schotelde Tuur Dierckx met een knappe assist de 0-1 voor en die goal effende het pad voor de nieuwe zege én promotie van de 'Great Old'. "Ik denk dat ik droom", reageerde 'Geoffke Deurne-Noord' vlak na het laatste fluitsignaal.

"Met Antwerp op het hoogste niveau voetballen, daar droomde ik van als jonge gast. En die droom zal binnenkort dus uitkomen", zei een emotionele Hairemans tussen het feesten door voor de microfoon van Proximus 11. "Ik kan het niet vatten en eigenlijk ben ik nog steeds bang dat ik aan het dromen ben. Hopelijk maken ze me straks niet wakker (lacht)." "Wat nu nog volgt? Ik weet zeker dat er ons in Antwerpen een enorm feest te wachten staat. Onze fans hebben hier jaren op gewacht en het is heel fijn dat we hen gelukkig hebben kunnen maken. Bovendien denk ik dat we de verdiende kampioen zijn. We verslaan Roeselare met 5-2 over twee wedstrijden, dan heb je het niet gestolen volgens mij."

Direckx: "Ik sta er om belangrijk te zijn"

Op het halfuur scoorde Tuur Dierckx vanavond de levensbelangrijke 0-1 op Schiervelde. Door die goal kwam Antwerp eigenlijk op geen enkel moment in de problemen. "Het was inderdaad een belangrijke goal, maar daarvoor sta ik ook op het veld", bleef de ex-winger van Club Brugge nuchter. "Het was al even geleden dat ik nog eens gescoord had en daarom doet deze treffer extra veel deugd."



"Deze promotie is echt ongelooflijk. Veel mensen verklaarden me gek toen ik van Club Brugge naar Antwerp trok, maar nu heb ik toch mooi mijn derde prijs in drie seizoenen te pakken. Hopelijk kan ik die statistiek nog wat fraaier maken, maar dat zal moeilijk worden. Ik denk wel dat we de promotie verdienen en we hebben ook getoond dat we gewoon de beste ploeg waren."