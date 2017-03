Op deze vernuftige wijze wil Roeselare voorkomen dat Schiervelde straks vol met Antwerp-fans zit

Door: redactie

De spanning stijgt in de Proximus League, waar Antwerp en Roeselare komende zondag de heenwedstrijd van de finale afwerken. De wedstrijd op de Bosuil is uitverkocht en ook de tickets voor de terugwedstrijd op Schiervelde (op 11 maart) verkopen als zoete broodjes. Roeselare wil echter voorkomen dat ook Antwerpse fans terecht komen in de vakken die voorbehouden zijn voor de eigen fans en daarom heeft de West-Vlaamse club een ingenieus handigheidje ingevoerd: een taaltest.



Zo moeten diegene die een kaartje willen voor de thuistribunes het zinnetje "ti e rut ut thus en at rint rint trin" uitspreken, wat 'vrij vertaald' zoveel wil zeggen als "er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnen." En 't is de club menens, want verscheidene fans vingen bot toen ze trachtten aan een kaartje te geraken.