Stuivenberg blikt vooruit naar Gent: "Ondanks die 2 punten zijn ze nooit weggespeeld"

Stijn Joris

8/09/17 - 19u26

© belga.

Albert Stuivenberg (47) pikt de draad weer op. De krappe, maar deugddoende zege tegen KV Mechelen staat Genk toe om met een iets comfortabeler gevoel naar de Ghelamco Arena af te zakken. Tijdens de interlandbreak kon de Nederlandse coach wel niet helemaal trainen zoals hij dat had gewild. "Dat zijn toch altijd lastige periodes. We hadden dertien internationals en die keerden verdeeld terug. Het is altijd de vraag hoe je ze terug krijgt. Fit of niet? Met een blessure? Of met een positief of minder positief gevoel? Het kan ook verfrissend zijn. Je bent even weg uit de dagelijkse sleur en krijgt nog eens de kans om familie en vrienden te zien. Nu moeten we heel snel die match tegen Gent voorbereiden. Nog een geluk dat we zondag pas spelen. We hadden net zo goed vanavond al moeten aantreden."



Genk heeft al 7 punten op zak. Gent wacht nog op zijn eerste overwinning. De druk ligt dus vooral bij de Buffalo's. Stuivenberg zag echter alles behalve een krasselend Gent. "Gent speelt niet naar die 2 op 15. Ik heb ze heel vaak dominant zien voetballen. Ze zijn ondanks die mindere resultaten nooit weggespeeld. Ze creëerden voldoende kansen, maar lieten het na om ze om te zetten en daardoor kwam er nog geen overwinning uit de bus. Dat is een probleem voor hun. Het is ook heel moeilijk in te schatten wie er zondag bij hen zal spelen. Ze wisselen vaak, ook van systeem. Wij kijken in eerste instantie naar onszelf, maar we zijn niet naïef en zoeken bij de tegenstander ook naar de punten waar we mee aan de slag kunnen. Zo komen we tot een strijdplan."