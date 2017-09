KDZ

Ruben Peeters is de nieuwe fysiektrainer van Racing Genk. Peeters is al sinds 2015 actief bij Genk als fysiektrainer voor de jeugdopleiding. Voordien werkte hij ook als 'performance coach' bij AZ. Peeters neemt zeker tot het einde van dit seizoen de taken over van Peter Catteeuw bij de A-kern. Catteeuw kondigde twee weken geleden aan dat hij na zes seizoenen bij Racing Genk voor een nieuwe uitdaging kiest bij Antwerp FC