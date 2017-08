KRC Genk verliest physical coach Catteeuw aan Antwerp

DMM

23/08/17 - 14u52

Archieffoto, Peter Catteeuw (links) © belga.

KRC Genk moet op zoek naar een nieuwe physical coach voor het eerste elftal. Peter Catteeuw (36) heeft immers beslist over te stappen naar promovendus Antwerp, zo laat Genk weten.

"Na zes jaar KRC Genk maakt Peter nu de keuze voor een nieuwe uitdaging in zijn carrière en gaat hij aan de slag bij R Antwerp FC. Hij blijft werkzaam bij Genk tot zijn vervanger overneemt. De club bedankt Peter voor zijn harde werk, en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan", luidt het.



Catteeuw was sinds oktober 2011 physical coach van het eerste elftal van Genk. "Onder zijn begeleiding zette KRC Genk grote stappen vooruit op het vlak van gebruik van data en nieuwe technologieën bij de fysieke begeleiding van haar spelersgroep", klinkt het nog.