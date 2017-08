Stuivenberg moet aan het werk: "De kleedkamer is dood"

Kjell Doms

Vier op twaalf voor Racing Genk. Dramatische cijfers voor een zelfverklaarde titelkandidaat. Albert Stuivenberg gaf een verslagen indruk na de optater tegen Charleroi en is toe aan bezinning. "De kleedkamer is op dit moment dood." Aan de Rotterdammer om die opnieuw te reanimeren.

1. Tijd voor Pozo en Ingvartsen

Opvallend: Racing Genk had het tegen Charleroi heel lastig om de bezoekers hoog onder druk te zetten. Normaal gezien toch één van de sterke punten van het elftal van Albert Stuivenberg. Dat lukte wel op het moment dat Alejandro Pozuelo en Marcus Ingvartsen op het veld kwamen. Stuivenberg schakelde vanaf dan over op een systeem met twee spitsen. Ingvartsen naast Samatta en daarachter Schrijvers en Pozuelo. Een noodplan om alsnog een punt uit de brand te slepen, maar wat ons betreft, is de tijd rijp om in die veldbezetting aan een wedstrijd te beginnen. Zeker in thuiswedstrijden moet Sander Berge sterk genoeg worden geacht om in zijn eentje voor het evenwicht op het middenveld te zorgen.



"Ingvartsen en Pozuelo komen zeker in aanmerking voor een basisplaats, maar vooral in het geval van 'Pozo' willen we het ook niet overhaasten", zegt Stuivenberg. Nood breekt wet, want Genk kan zich komende zaterdag thuis tegen KV Mechelen niet nóg een misstap veroorloven.