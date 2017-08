Genkse sfeergroep pakt uit met indrukwekkende tifo

Kjell Doms

19/08/17 - 18u22

video

'Drughi', de grootste sfeergroep van Racing Genk vierde gisteren zijn vijftiende verjaardag. En dat gebeurde in stijl met een reusachtige tifo, de grootste ooit in de Genkse geschiedenis. Het spandoek was 58 meter lang en 20 meter hoog en woog bijna 500 kg. Er kroop voor meer dan 140 liter verf in en er werd meer dan vijf maanden intensief aan gewerkt met 15 man. Het kostenplaatje liep op tot bijna 3.000 euro. Om het vijftienjarig bestaan van de sfeergroep extra in de verf te zetten namen de leden zelfs een echte videoclip op.