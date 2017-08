Alejandro Pozuelo: "Ik heb getwijfeld, maar de waardering hier is enorm"

Kjell Doms

2/08/17

© photo news.

Twee keer goed nieuws gisteren en dus kan Alejandro Pozuelo weer lachen. De Spanjaard ondertekende een nieuw contract tot 2021 dat van hem de bestbetaalde Genkenaar maakt én hij kon voor het eerst sinds lang nog eens voluit gaan op training.

Alejandro, we kennen je een beetje. Voetbal primeert altijd voor jou, laten we dus maar met het sportieve beginnen. Je trainde vandaag voor het eerst voluit mee met de groep, wanneer ben je opnieuw wedstrijdfit?



"Het is moeilijk om daar een termijn op te plakken, maar lang zal het niet meer duren. Het goede gevoel is terug, ik heb geen last meer van de lies. Ik train opnieuw met de bal en ook conditioneel gaat het de goede richting uit. Fysiek voel ik me voor de volle honderd procent in orde. Ik mis enkel ritme, maar dat is normaal als je drie maanden out bent geweest."