Akkoord tussen Pozuelo en Racing Genk: smaakmaker tekent bij tot 2021

28/07/17 - 17u00 Bron: Belga

De Spanjaard Alejandro Pozuelo heeft zijn contract bij Racing Genk verlengd tot medio 2021. Dat deelden de Limburgers mee in een persbericht. Pozuelo, die nog een overeenkomst had in Genk tot juni 2019, leek de voorbije weken aan te sturen op een vertrek uit de Luminus Arena, maar blijft nu toch aan boord.